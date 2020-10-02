"Слухи о его смерти – фейк". В мэрии Харькова рассказали о состоянии Кернеса
В мэрии Харькова рассказали о состоянии здоровья городского главы Геннадия Кернеса, находящегося в немецкой больнице на лечении
Мэр Харькова Геннадий Кернес, который находится на лечении с коронавирусом COVID-19 в берлинской клинике Шарите, "прогрессирует с каждым днем", а "слухи о его смерти – не более, чем фейк". Об этом заявили в пресс-службе мэрии Харькова.
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Жизнедеятельности и работоспособности Кернеса ничего не угрожает, заявили в мэрии, добавив, что "волна слухов о его якобы смерти – не более, чем фейк", который, по их словам, распространяют его политические оппоненты.
"Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление", – приводят в мэрии слова профессора клиники Шарите Норберта Сутторпа о состоянии здоровья Кернеса.
- 15 сентября в горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19.
- 16 сентября Кернеса перевезли на лечение в Германию.
- 23 сентября Кернес был выдвинут в мэры Харькова, несмотря на болезнь.
- 24 сентября состояние Кернеса улучшается.
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