Состояние Кернеса улучшается – клиника Шарите

Врачи отмечают ежедневный прогресс в состоянии мэра Харькова

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, заболевшего COVID-19, улучшается. Об этом в Telegram сообщил бизнесмен Павел Фукс со ссылкой на заключение берлинской клиники Шарите, где Кернес проходит лечение.

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В заключении говорится, что состояние Кернеса прогрессирует каждый день, и в клинике надеются на его полное выздоровление.

15 сентября в горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19.

16 сентября Кернеса перевезли на лечение в Германию.

23 сентября Кернес был выдвинут в мэры Харькова, несмотря на болезнь.

Денис Юдин

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