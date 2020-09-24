Состояние Кернеса улучшается – клиника Шарите
24.09.2020, 15:46
Геннадий Кернес (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)
Врачи отмечают ежедневный прогресс в состоянии мэра Харькова
Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, заболевшего COVID-19, улучшается. Об этом в Telegram сообщил бизнесмен Павел Фукс со ссылкой на заключение берлинской клиники Шарите, где Кернес проходит лечение.
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В заключении говорится, что состояние Кернеса прогрессирует каждый день, и в клинике надеются на его полное выздоровление.
- 15 сентября в горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19.
- 16 сентября Кернеса перевезли на лечение в Германию.
- 23 сентября Кернес был выдвинут в мэры Харькова, несмотря на болезнь.
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