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Состояние Кернеса улучшается – клиника Шарите

24.09.2020, 15:46
Состояние Кернеса улучшается – клиника Шарите - Фото
Геннадий Кернес (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)

Врачи отмечают ежедневный прогресс в состоянии мэра Харькова

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, заболевшего COVID-19, улучшается. Об этом в Telegram сообщил бизнесмен Павел Фукс со ссылкой на заключение берлинской клиники Шарите, где Кернес проходит лечение.

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В заключении говорится, что состояние Кернеса прогрессирует каждый день, и в клинике надеются на его полное выздоровление.

Денис Юдин
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