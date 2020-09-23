Несмотря на коронавирус. Кернеса выдвинули в мэры Харькова

Мэр Харькова скоро может вернуться из Берлина, где лечится от COVID-19

Партия Блок Кернеса Успешный Харьков выдвинула Геннадия Кернеса в кандидаты на должность мэра Харькова. Об этом сообщает "Суспільне".

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Решение было принято единогласно на конференции харьковской городской организации партии. Также была утверждена предвыборная программа партии и список кандидатов в депутаты городского совета Харькова.

Первый заммэра Харькова Игорь Терехов, общаясь с журналистами, выразил уверенность, что в ближайшее время Кернес вернется в Харьков из Берлина, где лечится в клинике "Шарите" от коронавирусной инфекции, сообщает Интерфакс-Украина. Терехов заверил, что жизни Кернеса ничто не угрожает.

По опросу группы Рейтинг в июле, позитивно к Кернесу относились 60% жителей Харькова.

15 сентября в горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19.

16 сентября Кернеса перевезли на лечение в Германию.

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Денис Юдин

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