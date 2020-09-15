UA

Состояние стабильно тяжелое. В горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19

15.09.2020, 15:28
Состояние стабильно тяжелое. В горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19 - Фото
Геннадий Кернес (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)

У мэра Харькова диагностировали двустороннюю пневмонию

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У Кернеса диагностировали двустороннюю пневмонию. Он проходит лечение в в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.

Все, кто контактировал с мэром, уже сдают тесты на коронавирус. Сам же Сидоренко отметил, что у него обнаружили антитела, а когда он переболел - не знает. 

Позднее городской голова Харькова в Facebook поблагодарил всех, кто желал ему выздоровления. 

Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове...

Опубликовано Геннадием Кернесом Вторник, 15 сентября 2020 г.
  • Вчера главы Николаевской и Житомирской ОГА сообщили, что заболели COVID-19. 
  • За прошедшие сутки в Украине появились 2905 новых заболевших коронавирусом. 
  • Вчера сообщалось, что мэр находится в коме.  
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Харьков карантин кернес коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мовна конкуренція. Засновник sweet.tv про те, навіщо дублювати кіно українською

Мовна конкуренція. Засновник sweet.tv про те, навіщо дублювати кіно українською
 