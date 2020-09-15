Состояние стабильно тяжелое. В горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19

У мэра Харькова диагностировали двустороннюю пневмонию

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

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У Кернеса диагностировали двустороннюю пневмонию. Он проходит лечение в в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.

Все, кто контактировал с мэром, уже сдают тесты на коронавирус. Сам же Сидоренко отметил, что у него обнаружили антитела, а когда он переболел - не знает.

Позднее городской голова Харькова в Facebook поблагодарил всех, кто желал ему выздоровления.

Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове... Опубликовано Геннадием Кернесом Вторник, 15 сентября 2020 г.

Вчера главы Николаевской и Житомирской ОГА сообщили , что заболели COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине появились 2905 новых заболевших коронавирусом.

Вчера сообщалось что мэр находится в коме.

Станислав Стороженко

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