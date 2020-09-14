Главы двух областей заразились коронавирусом

Глава Николаевской ОГА сообщил о высокой температуре, боли в горле и других симптомах

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник и глава Житомирской ОГА Владимир Ширма заболели COVID-19. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.

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Стадник сообщил о высокой температуре, боли в горле и других симптомах.

Ширма отметил, что до этого был в отпуске, поэтому не контактировал с сотрудниками областного совета и облгосадминистрации.

Сегодня коронавирус, по данным Zn.ua, выявили также у мэра Харькова Геннадия Кернеса. Сейчас его госпитализировали в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких, сообщило издание, добавив при этом, что мэр находится в коме. У самого Кернеса информацию о коме опровергли.

За прошедшие сутки в Украине выявили 2462 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2476), 33 человека умерли (днем ранее – 30).

Вадим Ребрина

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