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Динамика заболеваемости COVID-19 в Украине растет. За сутки выявили 2905 новых случаев

15.09.2020, 08:51
Динамика заболеваемости COVID-19 в Украине растет. За сутки выявили 2905 новых случаев - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По общему количеству заболевших за все время с начала эпидемии сейчас лидирует Киев

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За прошедшие сутки в Украине появились 2905 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 2462). Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 159 702 случая COVID-19. Данные об этом были опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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Всего с начала эпидемии выздоровели уже 70 810 украинцев (за последние сутки  1267), умерли 3264 пациента (за сутки 53).

Больше всего заболевших за эти сутки появилось в Полтавской области (390), меньше всего — в Херсонской области (17). А лидером по общему количеству случаев COVID-19 сейчас является Киев (17 714).

За последние сутки в Украине провели 47 621 тест, из них: 26 898 — методом ПЦР и 20 723  методом ИФА, сообщил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Дарья Мостовая
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