Динамика заболеваемости COVID-19 в Украине растет. За сутки выявили 2905 новых случаев

По общему количеству заболевших за все время с начала эпидемии сейчас лидирует Киев

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За прошедшие сутки в Украине появились 2905 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 2462). Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 159 702 случая COVID-19. Данные об этом были опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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Всего с начала эпидемии выздоровели уже 70 810 украинцев (за последние сутки — 1267), умерли 3264 пациента (за сутки — 53).

Больше всего заболевших за эти сутки появилось в Полтавской области (390), меньше всего — в Херсонской области (17). А лидером по общему количеству случаев COVID-19 сейчас является Киев (17 714).

За последние сутки в Украине провели 47 621 тест, из них: 26 898 — методом ПЦР и 20 723 — методом ИФА, сообщил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

11 сентября Минздрав обновил перечень стран красной зоны. В том числе, туда попали открытые для украинцев Хорватия и Черногория.

14 сентября от COVID-19 умер главный педиатр Львова.

На 15 сентября Украина занимает 17 место по числу новых заболевших коронавирусом в мире.

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Дарья Мостовая

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