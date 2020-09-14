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Главный педиатр Львова умер от коронавируса

14.09.2020, 11:34
Главный педиатр Львова умер от коронавируса - Фото
Богдан Остальский (Фото - Андрей Садовый - Facebook)

Вчера главный педиатр Львова Богдан Остальський умер от коронавирусной болезни COVID-19

13 сентября главный педиатр Львова Богдан Остальский умер от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. 

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В сообщении говорится, что Остальский длительное время лечился от коронавируса. 

Остальский родился в 1960 году, был врачом-педиатром. Долгое время он работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.

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Владислав Сердюк
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Львов COVID-19 богдан остальский

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