Главный педиатр Львова умер от коронавируса

Вчера главный педиатр Львова Богдан Остальський умер от коронавирусной болезни COVID-19

13 сентября главный педиатр Львова Богдан Остальский умер от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

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В сообщении говорится, что Остальский длительное время лечился от коронавируса.

Остальский родился в 1960 году, был врачом-педиатром. Долгое время он работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.

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Владислав Сердюк

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