Главный педиатр Львова умер от коронавируса
14.09.2020, 11:34
Богдан Остальский (Фото - Андрей Садовый - Facebook)
Вчера главный педиатр Львова Богдан Остальський умер от коронавирусной болезни COVID-19
13 сентября главный педиатр Львова Богдан Остальский умер от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
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В сообщении говорится, что Остальский длительное время лечился от коронавируса.
Остальский родился в 1960 году, был врачом-педиатром. Долгое время он работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.
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