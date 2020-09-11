Коронавирус и туризм. Минздрав обновил список стран красной зоны – список

Открытые для украинцеы Хорватия и Черногория - в красной зоне. В этих странах распространение коронавируса - выше, чем в Украине

Министерство здравоохранения обновило список стран красной зоны, где наблюдается значительное распространение коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В красную зону вошли 47 стран (неделю назад было 50), где показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения выше, чем в Украине (88,1%)., или же нет этих данных.

В красной зоне находятся открытые для украинских туристов Черногория, Хорватия, Бразилия и Мальдивы. Также в красной зоне находятся Израиль, США, Франция, Испания и Монако. При возвращении из этих стран необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию или получить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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Открытые для украинцев курорты Турции, Албании, Египта, Болгарии и Мексики – в зеленой зоне.

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Вчера, 10 сентября, Кабмин обновил список карантинных зон . Новые правила вступят в регионах в силу с понедельника, 14 сентября.

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Марк Сировой

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