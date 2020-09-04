Коронавирус и туризм. Украина сократила список стран красной зоны — таблица

Среди открытых для украинских туристов курортов, три находятся в красной зоне из-за высокого распространения коронавирусной болезни COVID-19

Украина сократила список стран красной зоны, в которых наблюдается значительное распространение коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Если на прошлой неделе в красный список вошли 57 стран, то сейчас таких стран 50.

В красной зоне оказались три открытых для украинских туристов курортных направления — Хорватия, Черногория и Мальдивы. В них число больных COVID-19 на 100 000 населения выше, чем в Украине, либо же данная статистика не предоставлена местными властями. При возвращении из этих стран необходимо проходить 14-дневную самоизоляцию или получить негативный результат теста на коронавирус.

В то же время открытые для украинцев Турция, Египет, Болгария, Албания и Мексика — остались в зеленой зоне.

Полный список стран красной зоны можно посмотреть в таблице (чтобы увеличить, нажмите на картинку). Все остальные страны находятся в зеленой зоне.

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без прохождения карантинных мер и сдачи ПЦР-теста на коронавирус. 1 сентября сообщалось, что Болгария до конца месяца разрешила въезжать украинцам и сдачи ПЦР-теста на коронавирус.

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Марк Сировой

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