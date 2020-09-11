Коронавирус. В мире выявили рекордное число заболевших за сутки
За все время пандемии коронавируса в мире зафиксировали 28 317 677 заболевших. Умерли 919 292 больных COVID-19
За прошедшие сутки в мире выявили 302 593 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это наивысший показатель за все время пандемии, говорится в сведенных данных на Worldometers.
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За сутки больше всего COVID-19 диагностировали в Индии (96 760 случаев). За ней – Бразилия (40 431), США (38 811), Аргентина (11 9055), Испания (10 764), Франция (843), Колумбия (7808), Перу (7291) и Россия (5363). Еще не опубликованы свежие данные о заболеваемости в Украине, но, по вчерашним данным (2582 заболевших), она занимает 16 место в мире по суточной заболеваемости.
Всего в мире за сутки выздоровели 240 900 пациентов (днем ранее – 270 059), скончались 5992 человека (6222). За все время пандемии в мире выявили 28 317 677 заболевших, 20 332 645 выздоровевших и 913 292 умерших.
- 7 сентября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса не будет последней. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны инвестировать в общественное здравоохранение.
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