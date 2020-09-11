Коронавирус. В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость: более 3000 за сутки

За время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 148 756 заболевших. Умерли 3076 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 3144 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2582). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране, сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За сутки выздоровели 1128 пациентов (днем ранее - 1174), скончались 53 человека (44).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 148 756 заболевших, 67 005 выздоровевших и 3076 умерших.

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Вчера, 10 сентября, Кабмин обновил список карантинных зон . Новые правила вступят в силу с понедельника, 14 сентября.

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Марк Сировой

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