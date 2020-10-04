Коронавирус. В Украине выявили более 4000 заболевших за сутки – динамика эпидемии
04.10.2020, 08:50
Иллюстративное фото: Роман Балук
За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 226 462 заболевших. Умерли 4397 пациентов с COVID-19
За прошедшие сутки в Украине выявили 4140 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 4661). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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За сутки умерли 44 больных COVID-19 (днем ранее – 92). Выздоровели 1370 человек (2146).
За все время эпидемии в Украине выявили 226 462 заболевших, 4397 умерших и 100 107 выздоровевших.
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- Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.
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