Коронавирус. В Украине выявили более 4000 заболевших за сутки – динамика эпидемии

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 226 462 заболевших. Умерли 4397 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 4140 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 4661). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За сутки умерли 44 больных COVID-19 (днем ранее – 92). Выздоровели 1370 человек (2146).

За все время эпидемии в Украине выявили 226 462 заболевших, 4397 умерших и 100 107 выздоровевших.

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.

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Марк Сировой

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