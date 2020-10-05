Коронавирус. Украина вошла в топ-10 стран мира по выявленным заболевшим за сутки

Украина также занимает 25 место по числу выявленных заболевших COVID-19 за все время пандемии коронавируса

Украина поднялась с 11-го на 10-е место в антирейтинге стран по официальной суточной заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом говорится в данных на Worldometers.

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Вчера сообщалось о 4140 выявленных заразившихся за сутки в стране. В девятой Мексике зафиксировано 4863 таких случая, а в 11-х Нидерландах – 4003.

В первую же пятерку по суточной заболеваемости вошли Индия (74 767), США (34 066), Франция (12 565), Россия (10 499) и Бразилия (8456).

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Украина также занимает 25 место по числу зарегистрированных заболевших за все время пандемии – 226 462 cлучаев. Наши соседи – Израиль (24 место, 266 775) и Канада (166 156).

Лидерами антирейтинга являются США (7 636 912), Индия (6 622 180), Бразилия (4 815 289), Россия (1 215 001) и Колумбия (855 052).

За все время пандемии в мире выявили 35 389 694 заболевших (+249 546 за сутки), 1 041 543 умерших (+4013) и 26 614 877 выздоровевших (+232 558).

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, уже в ближайшие месяцы в Украине заболеваемость может возрасти до 7000 – 9000 инфицированных в сутки.

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Марк Сировой

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