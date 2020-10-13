Степанов допускает возможность закупки российской вакцины от коронавируса

На сегодняшний день, по словам Степанова, у МОЗ нет подтверждений безопасности вакцины из РФ

Министр здравоохранения Максим Степанов считает возможным обсуждение закупки российской вакцины от коронавируса, если международные организации подтвердят ее эффективность. Об этом Степанов сказал в эфире телеканала NewsOne.

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"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, в Министерстве здравоохранения нет", – заявил он.

На уточняющий вопрос, будет ли Украина закупать российскую вакцину, если Всемирная организация здравоохранения скажет, что она безопасна, Степанов ответил: "Я считаю, что если такое произойдет, то тогда и будем говорить о закупке любой вакцины, не только российской".

9 октбяря 2020-го депутат фракции Слуга народа Александр Качура заявил, что Украина, по его мнению, будет обязана договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

13 октября гендиректор Института сердца Минздрава и член медсовета при Минздраве Борис Тодуров заявил, что в Украине уже якобы массово прививаются против коронавируса российской вакциной.

В Минздраве в комментарии LIGA.net заверили, что ведомство не занимается поставками российских вакцин, а ведет переговоры с мировыми производителями.

Вадим Ребрина

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