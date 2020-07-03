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Голубовская, Тодуров, Рыженко. В Минздраве создали совет по медреформе

Голубовская, Тодуров, Рыженко. В Минздраве создали совет по медреформе - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовской ОГА/Facebook)
03.07.2020, 13:42

В состав медсовета вошли 22 человека, среди которых давние оппоненты команды бывшей и.о. главы здравоохранения Уляны Супрун

Глава Минздрава Максим Степанов подписал приказ о создании медицинского совета при министерстве здравоохранения. Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

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"Был создан медицинский совет при министерстве здравоохранения. Он был создан с одними из лучших, ведущих специалистов нашей страны", - отметил Степанов.

В медсовет вошли специалисты инфекционных заболеваний, кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины, а также главврачи больниц разного уровня.

Степанов уточнил, что основные задачи медсовета  - разработка и внесение министру здравоохранения предложений по реформированию системы здравоохранения, предоставление предложений по определению приоритетов по использованию международной технической помощи для внедрения реформ.

"То есть, любая международная техническая помощь, или любое кредитование. В том числе, я считаю, надо советоваться с нашими специалистами", - добавил Степанов.

Кроме главы Минздрава, в совет вошли 21 человек, среди которых завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская, которая была советником экс-министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, гендиректор Института сердца Борис Тодуров – они оппоненты команды бывшей и.о. главы здравоохранения Уляны Супрун.

Также в составе медсовета – известный главврач Днепропетровской облбольницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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Арина Толина
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