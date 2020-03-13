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Медреформа с 1 апреля продолжится. Деньги получат все больницы - НСЗУ

Медреформа с 1 апреля продолжится. Деньги получат все больницы - НСЗУ - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
13.03.2020, 21:56

В Национальной службе здоровья заявили, что медреформа с 1 апреля будет продолжена, деньги получат все больницы

Второй этап медицинской реформы стартует 1 апреля, как и было запланировано. Средства по неприоритетным пакетам услуг получат все медучреждения, независимо от того, соответствуют они требованиям или нет. Об этом в комментарии LIGA.net после заседания парламентского комитета по вопросам здоровья нации рассказали руководительница НСЗУ Оксана Мовчан, директор департамента договоров Андрей Виленский и председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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"У нас есть два главных стационарных пакета: терапевтический (лечение без операций) и хирургический (операции). Терапевтический пакет - базовый, и по нему мы отсрочили больницам требования по кадрам и оборудованию. Они смогут заключить контракт сейчас, не отвечая требованиям. Но через 6 месяцев должны им соответствовать. Таких маломощных больниц – до 200. Исключение их из медицинской сети будет плохо воспринято населением. Поэтому есть период 6 месяцев", – сказал Виленский.

Также в случае возможной эпидемии коронавируса НСЗУ планирует доплачивать службе экстренной медпомощи и больницам, которые могут оказывать помощь.

"Мы дали два предложения. Первое: учитывая возможную эпидемию, предлагали в рамках резерва в пределах 72 млрд посмотреть, как мы можем изменить тариф на экстренную медпомощь. Второе: добавить коэффициент на инфекционных врачей и больницы, которые могут оказывать такую ​​помощь. Договорились, что в понедельник отправим свои расчеты Минздраву, а они комитету", - сказала Мовчан.

Радуцкий отметил, что, по словам министра, медреформу сворачивать или откладывать не собираются, а 17 марта будут озвучены пути выполнения стратегии.

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Медведева Наталия, Ирина Андрейцив
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