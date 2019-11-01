Сегодня глава Минздрава Скалецкая уволит всех своих советников

Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба Кабмина)

1 ноября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая планирует подписать указ и уволить всех своих советников. Об этом министр сообщила в интервью BBC News Україна.

"Сегодня мы подпишем указ и отменим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", - отметила министр.

При этом, по ее словам, будут работать эксперты офиса реформ - группы по три-пять человек, которые будут готовить аналитику и материалы.

Скалецкая сделала такое заявление в ответ на вопрос журналистов о том, почему пока Минздрав призывает вакцинироваться от дифтерии, советник министра Ольга Голубовская якобы распространяет в Facebook информацию о том, что вакцина от дифтерии, закупленная за государственный счет, некачественная, что там мало дифтерийного компонента и нет исследований ее безопасности.

Министр отметила, что не все представители сферы здравоохранения понимают, какое значение имеют их слова, и как их принимают в обществе. Ученый может иметь разные гипотезы и может дискутировать, но важно, чтобы в Минздраве был единый коммуникационный "месседж".

23 октября дифтерию обнаружили в Ужгороде. Там это заболевание выявили у студентов-иностранцев,

позже - в Киеве

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