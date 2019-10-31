Дифтерия в Киеве: стали известны подробности, что нужно знать

Дифтерия

По состоянию на сегодня в Киеве лабораторно подтверждены только два случая заболевания дифтерией – у ребенка и мужчины. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Она подчеркнула, что информация о том, что якобы заболело большее количество в столице, не подтвердилась.

"У ребенка и мужчины взяли анализы еще, когда они обратились в поликлинику, и высеяли нетоксигенный штамм. Это нетоксичный штамм дифтерии, но все равно, поскольку это дифтерия, то по протоколам антибиотикотерапии не надо было вводить сыворотку. Но их лечили все равно в стационаре, они там находятся", - объяснила Вишневская.

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По ее словам, у еще одной заболевшей женщины диагноз дифтерия не подтвердился.

"Был еще один случай, когда женщина заболела. Она обратилась в частную клинику, ей сказали, что у нее там какое-то другое инфекционное заболевание, отправили в Александровскую (больницу, - ред.). Там горло было в пленках, то есть вся клиническая картина дифтерии. Ее лечили от дифтерии, но позавчера, когда пришел анализ (посев, - ред.), выяснилось, что это - не дифтерия", - сказала Вишневская.

Она добавила, у женщины - сильная ангина. "Но ей все сделали правильно, и сыворотку ввели, потому что если бы не ввели, она могла бы погибнуть, если бы это оказалась дифтерия, т.е. клинически лечили дифтерию. Поэтому фактически на сегодня подтверждена дифтерия у двух человек, и то нетоксигенный штамм", - отметила Вишневская.

Медики советуют обязательно вакцинироваться, особенно тем, кто вообще не был ранее привит. "Тот, кто привит, там можно вообще не волноваться и не переживать. Вся проблема в непривитых, а таких масса, огромное количество", - подчеркнул LIGA.net семейный врач Павел Смалько.

По его словам, индийская вакцина против дифтерии, которая сейчас есть в поликлиниках столицы, защищает хорошо. "Она проверена десятилетиями. Специалисты, которые работают с дифтерией, они ее хвалят", - уточнил Смалько.

23 октября дифтерию обнаружили в Ужгороде. Там это заболевание выявили у студентов-иностранцев, позже - в Киеве

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