Суд обязал Минздрав заключить контракт с Тодуровым

Борис Тодуров Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Окружной административный суд Киева обязал Министерство здравоохранения заключить контракт с Борисом Тодуровым, которого переизбрали руководителем Института сердца. Об этом говорится в решении суда, передает LIGA.net.

В декабре 2018 года прошли выборы генерального директора Института сердца, на которых победил Тодуров. Однако на момент подачи иска (март 2019 года) Минздрав так и не заключил контракт с победителем. В связи с этим Тодуров обратился в суд.

В ходе судебного заседания представитель Минздрава отметил, что 1 марта 2019 года Тодуров приходил в кабинет государственного секретаря министерства для подписания контракта.

"Истец выявил желание более детально ознакомиться с контрактом, после чего взяв один экземпляр контракта, вышел из помещение Минздрава и не вернулся", - сказано в решении суда.

При этом, по мнению суда, материалы дела не содержат достаточных доказательств выполнения Минздравом требований закона в части соблюдения сроков заключения контракта с Тодуровым. На основании этого суд решил удовлетворить иск Тодурова и обязать Минздрав подписать с ним контракт.

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