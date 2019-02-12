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В Институте сердца за плату проводят "бесплатные" операции и закупают медпрепараты в два раза дороже их изначальной стоимости, уверены журналисты

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Киевский Институт сердца за последние три года получил 800 млн гривень, а его директор Борис Тодуров смог построить в пригороде столицы особняк за $1,5 млн. Об этом говорится в сюжете программы Наші Гроші проекта bihus.info.

Журналисты выяснили, что основную прибыль институт якобы получал за счет проведения "дорогих операций", которые по закону должны быть бесплатными. 

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В основном, рассказали расследователям пациенты, когда кому-то из родных срочно нужна операция, "нет времени изучать цены в разных медучреждениях". Поэтому многие соглашаются заплатить Институту сердца 100 000 грн, в то время как ту же операцию в Институте им. Амосова проводят бесплатно.

Также, по словам расследователей, институт закупает препараты у посредников по завышенной цене: цефопектам, например, изначально стоит не дороже 65 грн, однако у Тодурова его решили закупить по 108 грн. Саму же сделку оформили якобы с компанией-посредником "Галафарм".

Отдельно в сюжете подчеркивают, что отстраненная от выполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун неоднократно критиковала деятельность Тодурова, в связи с чем у нее с директором Института сердца "регулярно возникали конфликты".

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Теги: коррупция, расследование, видео, медицина, Институт сердца, борис тодуров
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