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11.02.2019, 09:55

В Киеве тестируют систему лечения рака на четвертой стадии

В Киеве тестируют систему лечения рака на четвертой стадии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

После проведения операции пациенты могут прожить еще 6-7 лет. Вместе с прохождением химиотерапии, вероятность полного излечения рака выростает до 60%

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В Киеве, в Институте рака, тестируют новую систему лечения онкологии. Пока речь идет только о раке печени. Об этом сообщает ТСН.

Операция проходит бескровно: к метастазам врачи добираются через небольшие отверстия (0,5 - 1,5 см). Такой метод хирургического вмешательства называется лапароскопией.

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Украинские хирурги уже успели провести первую операцию. Ее механизм очень прост: специальная игла проходит через стенку печени и входит прямо в метастазу. На конце иглы находится "зонтик", который после введения в метастазу расширяется и увеличивает радиус поражения опухоли.

Суть всей операции заключается в воздействии на опухоль при помощи очень высокой температуры. В итоге, остается небольшой ожег, но сама опухоль исчезает.

Единственный недостаток операции - ее нельзя проводить, если опухоль разрослась до трех сантиметров. В этом случае, необходимо удалить часть печени. 

"В помощью одной этой методики у больных появляется 30% шанс вылечиться. В комплексе с прохождением химиотерапии, шансы возрастают до 60%", - говорит хирург Андрей Лукашенко, который и провел первую подобную операцию в Киеве. 

Стоимость аппарата для проведения операции - $40000. Иглы - одноразовые; стоимость одной - $600. 

Также в Институте рака отмечают, что пока технологией пользуются лишь в Японии и Украине. К тому же, пока точно неизвестно, сможет ли клиника купить прибор, ведь срок его тестового бесплатного испытания истекает через месяц. 

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Теги: Институт рака, медицина, здоровье, рак, онкология
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