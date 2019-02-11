В Киеве тестируют систему лечения рака на четвертой стадии

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Киеве, в Институте рака, тестируют новую систему лечения онкологии. Пока речь идет только о раке печени. Об этом сообщает ТСН.

Операция проходит бескровно: к метастазам врачи добираются через небольшие отверстия (0,5 - 1,5 см). Такой метод хирургического вмешательства называется лапароскопией.

Реклама

Украинские хирурги уже успели провести первую операцию. Ее механизм очень прост: специальная игла проходит через стенку печени и входит прямо в метастазу. На конце иглы находится "зонтик", который после введения в метастазу расширяется и увеличивает радиус поражения опухоли.

Суть всей операции заключается в воздействии на опухоль при помощи очень высокой температуры. В итоге, остается небольшой ожег, но сама опухоль исчезает.

Единственный недостаток операции - ее нельзя проводить, если опухоль разрослась до трех сантиметров. В этом случае, необходимо удалить часть печени.

"В помощью одной этой методики у больных появляется 30% шанс вылечиться. В комплексе с прохождением химиотерапии, шансы возрастают до 60%", - говорит хирург Андрей Лукашенко, который и провел первую подобную операцию в Киеве.

Стоимость аппарата для проведения операции - $40000. Иглы - одноразовые; стоимость одной - $600.

Также в Институте рака отмечают, что пока технологией пользуются лишь в Японии и Украине. К тому же, пока точно неизвестно, сможет ли клиника купить прибор, ведь срок его тестового бесплатного испытания истекает через месяц.

Читайте также: Побеждая рак: кому и за что присудили Нобелевскую премию - видео