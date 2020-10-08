У вас явные симптомы COVID-19, но негативный ПЦР. Врач объяснила, как поступать медикам

У части пациентов с типичными коронавирусными симптомами ПЦР-тест показывает отрицательный результат. Врач-инфекционист пишет, как быть в этом случае

Приблизительно у 30% больных коронавирусом ПЦР-тест может быть отрицательным из-за того, что при высокой специфичности этого метода его чувствительность составляет от 63 до 78%. Об этом со ссылкой на данные исследований пишет в Facebook завкафедрой инфекционных заболеваний Национального медуниверситета Ольга Голубовская.

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"Поэтому для пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами COVID-19 выявление характерных изменений на КТ грудной клетки может быть более чувствительным в постановке диагноза, чем ПЦР. <...> Диагноз ковид при наличии пневмонии – клинический, и может быть поставлен в первые дни развития симптомов заболевания. В подавляющем большинстве случаев у таких симптомных пациентов обнаруживаются и антитела к вирусу", – пишет медик.

По ее словам, с учетом этого врачи при наличии типичной ковид-симптоматики должны ставить диагноз на основании клинико-рентгенологических (КТ) и эпидемиологических данных, а ПЦР-тест применяется для подтверждения диагноза и для выявления контактных лиц.

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Врач привела пример, когда больная лечила в стационаре пневмонию, а ПЦР на SARS-CoV-2 был постоянно отрицательным. Ее состояние постоянно ухудшалось, но после получения позитивного теста на антитела она была, наконец, переведена в COVID-отделение.

Кроме того, Голубовская подчеркнула: отрицательные результаты ПЦР не всегда означают, что больные уже не заразны. "Тест на ПЦР и решение о том, здоров человек или нет – это совершенно разные вещи", – пишет медик.

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Точно так же, добавила она, пациентов не должны пугать, что ПЦР-тест может еще долго обнаруживать фрагменты РНК вируса после выздоровления, ведь после 10 дня болезни подавляющее большинство пациентов уже не заразны.

В соответствии с рекомендациями здравоохранения США, если ПЦР-тест оказался положительным, не нужно повторять его в течение по крайней мере трех месяцев. Более того, не нужен дальнейший отрицательный тест, чтобы вернуться на работу или в школу, если вы а) не нуждаетесь в госпитализации, б) прошло не менее 10 дней после появления симптомов, в) в течение по крайней мере 24 часов у вас нет повышенной температуры – без использования жаропонижающих.

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Евгений Пилипенко

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