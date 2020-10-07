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Лечение одного тяжелого случая COVID-19 стоит от 45 000 грн – Степанов

07.10.2020, 10:32
Лечение одного тяжелого случая COVID-19 стоит от 45 000 грн – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

По словам главы МОЗ, в тариф лечения коронавируса включены лекарства и 300% зарплаты медиков

Лечение тяжелого случая COVID-19 обходится в сумму от 45 000 грн. Об этом сегодня, 7 ноября, рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Если мы говорим о процессе лечения одного больного, у которого тяжелое течение болезни (COVID-19 – ред.), то эта сумма – от 45 000 грн", – сказал Степанов.

По словам министра, в тариф, который перечисляют больницам, включены лекарства и 300% зарплаты медиков, непосредственно занятых в лечении COVID-19.

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Денис Юдин
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