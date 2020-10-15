ВОЗ: Массовой вакцинации от COVID-19 в 2021-м не будет: "молодых и здоровых" привьют позже

По словам главного ученого сотрудника ВОЗ, в 2021 году "будет как минимум одна эффективная вакцина", но она будет доступна в ограниченных количествах

В первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут тех, кто наиболее уязвим к коронавирусу, а "молодым и здоровым", скорее всего, придется подождать до 2022 года. Об этом заявила главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщает The Guardian.

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По мнению Сваминатан, к 2021 году появится по крайней мере одна эффективная вакцина от коронавируса, однако из-за спешки и логистики она будет доступна только в ограниченных количествах. Чиновница заявила, что в ВОЗ сейчас просчитывают, кто первым должен получить доступ к новой вакцине.

"Большинство людей согласны с тем, что вакцинация должна начинаться в первую очередь с медиков и тех, кто на передовой борьбы с вирусом, но даже здесь необходимо определить, кто из них подвержен наибольшему риску. Затем – пожилые люди и так далее", – сказала она.

В системе ВОЗ был создан глобальный механизм COVAX для объединенных закупок и справедливого распределения возможных вакцин против COVID-19. Сейчас он объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами.

11 августа глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что только на вакцины против нового коронавируса потребуется более $100 млрд.

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Станислав Стороженко

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