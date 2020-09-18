Маски эффективнее, чем вакцина. Они могут остановить пандемию за 6-12 недель - ученый

Усваиваемость вакцины может составлять 70%, оставляя высокую вероятность того, что она не сработает

Ношение масок — лучшая защита от COVID-19. Они даже более эффективны, чем вакцина от коронавируса. Об этом рассказал вирусолог, а также глава Центров по контролю и предотвращению заболеваемости США Роберт Редфилд.

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По мнению ученого, вакцина от COVID-19 менее эффективна, чем маска. Ее усваиваемость может составлять 70%, оставляя высокую вероятность того, что антитела не будут вырабатываться.

Он отметил, что при условии постоянного ношения масок всеми людьми, пандемию коронавируса можно было бы обуздать за 6-12 недель.

Однако президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме в среду, заявил, что вакцина гораздо эффективнее, чем маска.

Трамп считает, что сам Редфилд запутался в своем ответе о дате поставок вакцины: тот заявил, что вакцина появится весной 2021. Трамп отмечает, что она будет доступна уже в октябре.

Ранее в ООН заявили, что вспышка COVID-19 в мире выходит из-под контроля.

По состоянию на 18 сентября, Украина занимает 25 место в мире по общему количеству заболевших коронавирусом.

Станислав Стороженко

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