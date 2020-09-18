Коронавирус. Украина на 25 месте по общему количеству заболевших в мире

Всего в мире от COVID-19 умерли почти один миллион пациентов

На утро 18 сентября в мире насчитывается 30 349 591 выявленный случай заболевания коронавирусом. От этой болезни уже выздоровели 22 038 588 человек, умерли — 950 555 пациентов. Данные были размещены на сайте Worldometers.

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По количеству заболевших за все время пандемии традиционно лидируют США (6 874 596), Индия (5 212 686) и Бразилия (4 457 443). Меньше всего заболевших было в целом зафиксировано на территории Ангильи — британских островов в восточной части Карибского моря.

Украина по общему количеству заболевших на текущий момент находится на 25 месте — с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 166 244 больных COVID-19.

Больше всего новых смертей от коронавируса за прошедшие сутки зафиксировали в Мексике: там умер 201 пациент.

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Дарья Мостовая

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