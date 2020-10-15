Курение и COVID-19. Табачные канцерогены лишают вирус "входных дверей" в клетку – ученые

Биологи призвали не воспринимать их выводы как сигнал к тому, чтобы начинать курить или курить больше: вред от этого куда выше призрачной "защиты"

В Китайской академии наук задались вопросом: почему курильщики составляют лишь 1,4—18,5% от всех госпитализированных с болезнью COVID-19 взрослых, и после месяцев опытов заявили: все дело в молекулярных механизмах в легких. Их выводы опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Биологи проводили эксперименты in vitro, то есть в "пробирке". Выяснилось, что экстракт сигаретного дыма и канцероген бензопирен, который содержится в нем, запускают процесс деградации белка ACE2 на мембране клеток – того самого белка, который частички коронавируса используют как лазейку для проникновения в клетки. Другими словами, в легких курильщиков, по мнению ученых, меньше "входных дверей" для этого патогена.

В частности, бензопирен в клетках легких повышает производство фермента Skp2 – тот "кромсает" молекулы ACE2. Все подробности исследования со схемами, фото и графиками доступны в PDF.

Читайте также: Сигареты опасны, даже если они докурены и потушены – ученые

Исследователи подчеркивают: уровень АСЕ2 в тканях легких у некурящих выше, чем у курильщиков, что согласуется с данными ранних исследований, что канцерогены табака подавляют АСЕ2 у лабораторных мышей.

"Учитывая, что табачный дым является причиной ежегодных 8 млн смертей, в том числе 2,1 млн от вызванного им рака, а Skp2 – онкопротеин, употребление табака не следует рекомендовать во время пандемии", – подытожили авторы публикации.

Минздрав еще в марте 2020-го развеял миф о защищенности курильщиков от коронавируса: инфографика.

Также весной в Израиле провели анонимное исследование среди более чем 3 млн взрослых и выяснили, что курильщики, хоть и более восприимчивы к респираторным заболеваниям и имеют более высокий риск получить от них осложнения, вероятно, лучше защищены от заражения SARS-CoV-2, чем некурящие.

В апреле во Франции заявили, что исследуют влияние никотина на блокирование коронавируса.

Читайте также: Ляшко: Табачный дым 100% влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.