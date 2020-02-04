Сигареты опасны, даже если они докурены и потушены – ученые

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Сигареты выделяют никотин и другие токсичные вещества даже после того, как их докурили и потушили. Об этом говорится в исследовании Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), передает Science Alert.

"Масса никотина, выбрасываемого с окурка в течение пяти дней, может быть сопоставима с массой никотина, который выделяется из сигареты во время активного или пассивного курения", - приводят пример авторы исследования.

Ученые отмечают, что интенсивность выделений может зависеть от температуры воздуха и влажности.

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"Вы можете считать, что защищаете некурящих или детей, если никогда не курите при них в машине. Но если в вашей нагретой машине есть пепельница с окурками, которые выделяют эти химические вещества, это может вызвать негативное воздействие", - говорит инженер-эколог Дастин Поппендик из Национального института стандартов и технологий США (NIST)..

В то же время ученые подчеркивают, что во время исследования использовали 2100 сигарет известной марки – и результаты могут отличаться в зависимости от производителя табачных изделий.

Специалисты также напоминают: в мире производится более пяти триллионов окурков каждый год, и многие из них не утилизируют должным образом , что приводит к загрязнению почвы, поскольку окурки не являются биоразлагаемыми.

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