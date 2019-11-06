Курение увеличивает риск развития шизофрении и депрессии - ученые

Сигареты (фото - pixabay.com)

Британские ученые провели исследование и выяснили, что курение табака может увеличить риск развития депрессии и шизофрении. Об этом сообщает Medical Xpress.

Исследователи использовали данные биобанка Великобритании, где присутствуют данные 462 690 человек европейского происхождения: 8% из них нынешние курильщики, а 22% - бывшие курильщики. Ученые использовали для анализа Менделеевскую рандомизацию, которая предполагает изучение причинно-следственной связи между факторами риска и болезнью.

Им удалось выяснить, что курение табака может иметь неблагоприятные последствия для психического здоровья, а именно увеличивать риск развития шизофрении, депрессии и биполярного расстройства.

"Наша работа показывает, что мы должны прилагать все усилия для предотвращения начала курения и поощрения прекращения курения из-за последствий для психического и физического здоровья", - заявил доктор Робн Вуттон, который является одним из ведущих авторов работы.