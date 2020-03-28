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Минздрав развеял миф о защищенности курильщиков от коронавируса: инфографика

Минздрав развеял миф о защищенности курильщиков от коронавируса: инфографика - Фото
Фото: pixabay.com
28.03.2020, 17:15

В Минздраве опровергли слухи о лучшей защищенности курильщиков от коронавирусной инфекции

Информация о том, что курильщики якобы более защищены от COVID-19 – неправда. Об этом сообщается в Facebook Минздрава.

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Врачи назвали три причины, из-за которых привычка курить не может быть защитой от коронавирусной инфекции:

1. Во время курения человек чаще касается лица.

2. Курение может усилить развитие хронических болезней.

3. Курение увеличивает риск заболевания пневмонией.

Фейк о защищенности курильщиков от коронавируса (Инфографика: Минздрав)

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  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.
  • По состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели.

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Медведева Наталия
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