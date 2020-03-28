Минздрав развеял миф о защищенности курильщиков от коронавируса: инфографика

Информация о том, что курильщики якобы более защищены от COVID-19 – неправда. Об этом сообщается в Facebook Минздрава.
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Врачи назвали три причины, из-за которых привычка курить не может быть защитой от коронавирусной инфекции:
1. Во время курения человек чаще касается лица.
2. Курение может усилить развитие хронических болезней.
3. Курение увеличивает риск заболевания пневмонией.
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