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Главный санврач: Курение ухудшает течение COVID-19

Главный санврач: Курение ухудшает течение COVID-19 - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
10.04.2020, 10:00

Виктор Ляшко не может сказать, влияет ли смог на состояние больных с коронавирусом, но предупреждает, что курение точно осложняет течение болезни

Курение ухудшает течение коронавирусной болезни и усугубляет осложнения от COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, может ли смог в Украине привести к осложнениям у инфицированных.

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"Не могу с уверенностью сказать, влияет ли смог. Но с уверенностью скажу, что табачный дым 100% влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни, а также осложнения, которые могут возникать от гриппа и гриппоподобных заболеваний, в том числе от коронавирусной болезни, особенно когда присоединяется пневмония", - сказал он.

Ляшко рекомендовал всем воздержаться от этой вредной привычки.

  • По данным на утро 10 апреля, в Украине диагностировано 2203 заболевших коронавирусом, 69 человек умерли, 61пациент выздоровел.
  • 4 апреля 2020 года Ляшко заявлял, что в Украине ожидается пик заражения коронавирусом 14-15 апреля в случае не соблюдения украинцами жестких карантинных мер.
  • Сегодня Ляшко сообщил, что пика вспышки можно избежать. 

 Читайте также: Прогноз. "Ждем пика в апреле". Но это не точно. Когда будет вспышка COVID-19 в Украине: 4 сценария

Марк Сировой, Александра Шмыкова
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Виктор Ляшко курение коронавирус COVID-19
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