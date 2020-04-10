Главный санврач: Курение ухудшает течение COVID-19

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Курение ухудшает течение коронавирусной болезни и усугубляет осложнения от COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, может ли смог в Украине привести к осложнениям у инфицированных.

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"Не могу с уверенностью сказать, влияет ли смог. Но с уверенностью скажу, что табачный дым 100% влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни, а также осложнения, которые могут возникать от гриппа и гриппоподобных заболеваний, в том числе от коронавирусной болезни, особенно когда присоединяется пневмония", - сказал он.

Ляшко рекомендовал всем воздержаться от этой вредной привычки.

По данным на утро 10 апреля, в Украине диагностировано 2203 заболевших коронавирусом, 69 человек умерли, 61пациент выздоровел.

4 апреля 2020 года Ляшко заявлял , что в Украине ожидается пик заражения коронавирусом 14-15 апреля в случае не соблюдения украинцами жестких карантинных мер.

Ляшко сообщил , что пика вспышки можно избежать. Сегодня

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