Главный санврач: Курение ухудшает течение COVID-19

Курение ухудшает течение коронавирусной болезни и усугубляет осложнения от COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, может ли смог в Украине привести к осложнениям у инфицированных.
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"Не могу с уверенностью сказать, влияет ли смог. Но с уверенностью скажу, что табачный дым 100% влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни, а также осложнения, которые могут возникать от гриппа и гриппоподобных заболеваний, в том числе от коронавирусной болезни, особенно когда присоединяется пневмония", - сказал он.
Ляшко рекомендовал всем воздержаться от этой вредной привычки.
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