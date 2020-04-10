Украина может обойти пик заражения коронавирусом, но при условии - Минздрав

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Пика заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, который прогнозировался на 14-15 апреля, не будет. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы Право на владу телеканала 1+1.

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"Мы можем его (пик заражения, - COVID-19) обойти, если будет соблюдать карантинные меры. До введения карантинных мероприятий, пик ожидался на 14 апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14 апреля пика у нас не будет", - отметил Ляшко.

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Он подчеркнул, что пока динамика заражения COVID-19 в Украине более медленная, чем в странах Европы.

"Сейчас мы сравниваем все страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи... Украина сегодня позднее всех дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от 1000 до 10 000", - добавил Ляшко.

Украине ожидается пик заражения коронавирусом 14-15 апреля в случае не соблюдения украинцами жестких карантинных мер. 4 апреля Ляшко заявлял , что в

По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 9 апреля в Украине выявлено 1892 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 57 летальных, 45 человек выздоровели.

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