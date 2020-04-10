Украина может обойти пик заражения коронавирусом, но при условии - Минздрав

Пика заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, который прогнозировался на 14-15 апреля, не будет. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы Право на владу телеканала 1+1.
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"Мы можем его (пик заражения, - COVID-19) обойти, если будет соблюдать карантинные меры. До введения карантинных мероприятий, пик ожидался на 14 апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14 апреля пика у нас не будет", - отметил Ляшко.
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Он подчеркнул, что пока динамика заражения COVID-19 в Украине более медленная, чем в странах Европы.
"Сейчас мы сравниваем все страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи... Украина сегодня позднее всех дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от 1000 до 10 000", - добавил Ляшко.
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