Во Франции исследуют влияние никотина на блокирование коронавируса

Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA

Франция запретила онлайн-продажу продуктов из никотина и ограничила их продажу в аптеках после того, как исследователи предположили, что никотин может способствовать защите от коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

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Новые правила распространяются на такие продукты, как никотиновая жевательная резинка и пластыри, которые используют чтобы бросить курить.

Цель введенного запрета в том, чтобы не дать людям потреблять слишком много никотина в надежде защитить себя от коронавируса, а также в том, чтобы защитить людей, которые в нем нуждаются.

Решение ограничить продажу никотиновых продуктов принято после того, как исследователи заметили низкое число курильщиков среди госпитализированных с COVID-19 в одной из больниц Парижа.

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Представитель национальной системы здравоохранения сказал, что это интересные данные, но предупредил, что курение убивает 75 000 человек в год во Франции. По его словам, у курильщиков, которые заразились коронавирусом, были более серьезные симптомы.

Теория о том, что никотин может играть роль в блокировании вируса, должна быть проверена в Париже в ходе клинических испытаний.

Ранее в МОЗ Украины заявили, что информация о том, что курильщики якобы более защищены от COVID-19 – неправда.