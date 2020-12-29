"Устойчивое снижение". Украинские ученые спрогнозировали ход эпидемии COVID-19 в стране

"Снижение с устойчивыми темпами" – так оценили в рабочей группе Нацакадемии наук, Нацакадемии меднаук и университета Шевченко эпидемию коронавируса в Украине за последнюю неделю. Там утверждают, что репродуктивное число SARS-CoV-2 в стране снизилось до 0,88, и в первые дни январского "локдауна" число выявленных новых больных прогнозируется ниже 4000 в сутки.

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"Репродуктивное число стало меньше единицы для всех регионов Украины, кроме Луганской области", – сообщили ученые, добавив, что здесь нужно учитывать влияние дополнительного выходного дня на прошлой неделе (25 декабря), – это традиционно занижает статистику.

СПРАВКА. Индекс репродукции (базовое репродуктивное число, R 0 ) – эпидемиологический параметр, показывает количество неиммуннизированных людей, которых заразит в популяции больной человек. Если R 0 =1, эпидемия продолжается на прежнем уровне, если >1 – разрастается, <1 – затухает.

Процент выявления новых инфицированных с помощью ПЦР-тестов за последнюю неделю почти не изменился и составил 29%.

С 29 декабря по 4 января среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине, вероятно, будет в пределах 7300–8200 в сутки, а 5–11 января – 6200–7300.

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Устойчивая динамика – у летальности COVID-19: она остается в диапазоне 1,5–2%. Кроме того, средний возраст больных, госпитализированных и возраст смерти за последние недели достигли максимальных значений.

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Всего за период с начала пандемии в Украине до конца октября число смертей, ассоциированных с COVID-19, оценивается в 24 200. "Опыт развитых стран показывает, что эту смертность можно идентифицировать как смертность при коронавирусная инфекции", – подчеркнули в рабочей группе.

Ученые отметили: так как впереди – длительный период праздников и внедрение новых карантинных ограничений, к прогнозам и статистическим данным в этот период "нужно относиться еще осторожнее".

Евгений Пилипенко

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