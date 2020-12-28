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Январский локдаун отменять не нужно, он остается стратегией Минздрава – Степанов

28.12.2020, 10:38
Январский локдаун отменять не нужно, он остается стратегией Минздрава – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Локдаун в январе не нужно отменять, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня, 28 декабря, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, со стороны Минздрава не будет предложений об отмене усиления карантина с 8 по 24 января.

Министр отметил, что в предпраздничные дни правила карантина часто нарушаются. Он призвал организаторов праздничных мероприятий и контролирующие органы следить за соблюдением эпидемиологических ограничений.

По прогнозам Минздрава, после новогодних праздников ожидается рост числа заболевших COVID-19.

Степанов подчеркнул, что в конце января и феврале ожидается сезонный рост заболеваемости гриппом, и необходимо подойти к этому периоду, максимально снизив заболеваемость коронавирусом, чтобы избежать перегрузки медицинской системы. Поэтому локдаун остается стратегией, которой будет придерживаться Минздрав.

Денис Юдин
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