Январский локдаун отменять не нужно, он остается стратегией Минздрава – Степанов

Локдаун в январе не нужно отменять, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня, 28 декабря, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, со стороны Минздрава не будет предложений об отмене усиления карантина с 8 по 24 января.

Министр отметил, что в предпраздничные дни правила карантина часто нарушаются. Он призвал организаторов праздничных мероприятий и контролирующие органы следить за соблюдением эпидемиологических ограничений.

По прогнозам Минздрава, после новогодних праздников ожидается рост числа заболевших COVID-19.

Степанов подчеркнул, что в конце января и феврале ожидается сезонный рост заболеваемости гриппом, и необходимо подойти к этому периоду, максимально снизив заболеваемость коронавирусом, чтобы избежать перегрузки медицинской системы. Поэтому локдаун остается стратегией, которой будет придерживаться Минздрав.

9 декабря Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021 года. С 8 по 24 января ограничения будут усилены.

16 декабря Степанов заявил, что в Украине удалось полностью остановить рост заболеваемости COVID-19.

В декабре по опросу группы Рейтинг большинство украинцев поддерживают введение локдауна.

Денис Юдин

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