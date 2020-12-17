Большинство украинцев поддерживают локдаун в январе – опрос Рейтинга

Большинство украинцев поддерживают введение локдауна в январе. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг.

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В поддержку усиления карантина с 8 января 2021 года высказались 56% опрошенных, против – 41%.

При этом 52% считают, что карантин поможет уменьшить распространение коронавируса, а 45% думают, что нет.

Наибольшей поддержкой введение локдауна пользуется у людей старше 60 лет – 66% и только 30% против, наименьшей у людей от 30 до 39 лет – 50% за и 49% против.

63% опрошенных поддерживают запрет митингов и демонстраций на время карантина, 35% против.

Наибольшей поддержкой пользуется закрытие спортзалов и кинотеатров – 73% за, 23% против, и ресторанов и кафе – 72% за и 25% против.

С закрытием школ согласны 54% (43% против), с закрытием детских садов – 48% (47% против).

Не поддерживают украинцы закрытие продовольственных рынков – 67% против (31% за), междугороднего транспорта – 75% против (23% за) и общественного транспорта – 80% против (18% за).

Опрос проведен 12-14 декабря методом телефонного интервью среди населения Украины от 18 лет и старше, опрошено 2500 человек, ошибка не более 2%. Заказчик опроса не указан.

В ноябре по опросу КМИС больше всего возражений по итогам весеннего карантина вызывали ограничения транспорта и необходимость носить с собой документы, меньше всего – запрет массовых мероприятий и требование самоизоляции.

Денис Юдин

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