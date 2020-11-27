Жесткий карантин. Против каких запретов выступают украинцы – опрос

Украинцы по большей мере поддерживают запреты на проведение массовых мероприятий и требование самоизоляции для приехавших из-за границы в связи с эпидемией коронавируса. Но выступают против ограничений общественного транспорта и обязательного ношения с собой документов, говорится в данных соцопроса по итогам весеннего жесткого карантина от КМИС, которые предоставила Программа развития ООН в Украине.

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Исследователи получили такие результаты:

- Требование самоизоляции для приехавших из-за границы или с временно оккупированных территорий – 40,4% – абсолютно необходимо/32,2% – скорее необходимо/8,8% – скорее не нужно/13,4% – вообще не нужно.

- Запрет массовых мероприятий (больше 10 участников) – 33,7%/29,2%/14,1%/17,2%;

- Запрет религиозных собраний – 33,5%/24,8%/12,5%/19,2%;

- Запрет сообщения с другими странами – 27,9%/30,5%/13,5%/18,5%;

- Запрет работы общепита, ТРЦ (кроме магазинов), фитнес-центров, заведений культуры, рынков – 25%/30,5%/20%/17,9%;

- Запрет на выезд за границу – 24%/22,7%/19,2%/;

- Закрытие школ – 17,3%/23,1%/20,4%/32,7%;

- Запрет гулять в парках – 15,3%/21,1%/22,6%/36,1%;

- Запрет быть на улице без документов – 17,8%/14,2%/18,7%/22,8%;

- Запрет транспортного сообщения между населенными пунктами – 8,5%/19,6%/26,5%/41,5%;

- Запрет на работу общественного транспорта – 8,9%/18,2%/26,8%/41,7%.

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Полные результаты можно посмотреть на инфографике:

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Социологи также отмечают, что молодые украинцы больше поддерживают ограничений, чем старшее поколение.

Опрос проводился с 10 по 16 сентября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Был 2001 респондент, статистическая погрешность – не выше 2,4%.

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Марк Сировой

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