Аваков: Я – радикален, надо немедленно ввести локдаун на три-четыре недели

Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал идею немедленного введения локдауна в Украине в связи с темпами распространения COVID-19. Об этом он заявил в эфире Украина 24.

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По его мнению, локдаун нужно ввести "как можно быстрее" на три или четыре недели, поскольку речь идет об "очень системных больших рисках" для здоровья украинцев.

"Как только мы будем готовы, я надеюсь, что это будет ближайшие дни, сформулировать в деталях и реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку этой инфекции и постараться сберечь здоровье украинцев", – добавил министр.

"Поэтому я здесь радикален, нужно вводить локдаун немедленно", – резюмировал глава МВД.

23 ноября президент Зеленский выздоровел от коронавируса и заявил, что "карантин выходного дня" якобы работает и удается сдержать рост суточной заболеваемости.

25 ноября в Украине выявили 15 331 нового заболевшего коронавирусом – это рекорд.

26 ноября инфекционист при МОЗ Ольга Голубовская заявила, что уже нужно думать над введением трехнедельного жесткого карантина.

Владислав Сердюк

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