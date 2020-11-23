Зеленский: Карантин выходного дня работает, удается сдерживать рост заболеваемости

Главное – избежать полного локдауна в связи с эпидемией коронавируса, считает президент Зеленский

Карантин выходного дня дает результаты, благодаря чему удается сдерживать рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом на селекторном совещании сказал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

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"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост", – сказал он.

Главный санврач Виктор Ляшко на совещании заявил, что стабилизировалась недельная динамика заболеваемости COVID-19. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что в стационарах лечатся 28 000 человек и такой показатель сохраняется уже две недели.

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается план введения жесткого карантина. Однако это пока "план Б" – на случай, если не сработает карантин выходного дня.

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Марк Сировой

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