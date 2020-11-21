Кривая коронавируса не спадает. За сутки в Украине диагностировали 14 580 новых случаев

В лидеры по суточной заболеваемости COVID-19 вышла Днепропетровская область, обогнавшая столицу

За прошедшие сутки в Украине выявили 14 580 заболевших COVID-19 (за сутки до этого – 14 575). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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За эти сутки в стране умерли 215 пациентов (днем ранее – 229), выздоровели 77 989 украинцев (вероятно, цифра является технической ошибкой – ред.) (7845), госпитализировали 1761 украинца (1728).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 612 665 заболевших: из них 282 313 одолели недуг, 10 813 – умерли.

Больше всего новых случаев заболевания было выявлено в Днепропетровской области (1342), Киеве (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Также за минувшие сутки сделали 71 949 тестов на коронавирус (днем ранее – 70 752), из них:45 508 тестов сделаны методом ПЦР, который выявляет уже болеющих (45 957), и 26 441 – методом ИФА, выявляющий и тех, кто уже переболел (24 795).

20 ноября Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны: таблица.

Сегодня, 21 ноября, вступил в силу закон, который дает возможность полиции штрафовать украинцев за отсутствие маски в общественных местах.

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Дарья Мостовая

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