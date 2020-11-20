Коронавирус. Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны: таблица
20.11.2020, 14:06
Иллюстративное фото: pixabay.com
Из соседей Украины в красной зоне находятся Польша, Словакия, Венгрия и Румыния
Минздрав опубликовал новый список стран зеленой и красной зоны по заболеваемости COVID-19.
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В красной зоне находятся страны, где заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 000 человек выше, чем в Украине (392,6).
В ней оказались Чехия, Швейцария, Австрия, Бельгия, Франция, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Венгрия, Болгария, Нидерланды, Словакия, Румыния, США, Великобритания, Швеция, Испания и еще 26 стран.
В зеленой зоне – Германия, Греция, Молдова, Россия, Беларусь, Канада, Норвегия, Израиль, Казахстан, Малайзия, Турция, Китай и другие.
Полный список стран красной и зеленой зон:
- С 9 ноября в Чехии действуют новые правила въезда, украинцам необходимо пройти тест на COVID-19.
- 14 ноября в Австрии ввели полный локдаун.
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