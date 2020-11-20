Коронавирус. Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны: таблица

Из соседей Украины в красной зоне находятся Польша, Словакия, Венгрия и Румыния

Минздрав опубликовал новый список стран зеленой и красной зоны по заболеваемости COVID-19.

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В красной зоне находятся страны, где заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 000 человек выше, чем в Украине (392,6).

В ней оказались Чехия, Швейцария, Австрия, Бельгия, Франция, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Венгрия, Болгария, Нидерланды, Словакия, Румыния, США, Великобритания, Швеция, Испания и еще 26 стран.

В зеленой зоне – Германия, Греция, Молдова, Россия, Беларусь, Канада, Норвегия, Израиль, Казахстан, Малайзия, Турция, Китай и другие.

Полный список стран красной и зеленой зон:

С 9 ноября в Чехии действуют новые правила въезда, украинцам необходимо пройти тест на COVID-19.

14 ноября в Австрии ввели полный локдаун.

Денис Юдин

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