Полумеры не помогли. В Австрии вводят полный локдаун

Школы переведут на дистанционное обучение. В торговле открытыми останутся только супермаркеты, магазины с товарами для дома, аптеки и киоски

Сегодня, 14 ноября, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об усилении карантинных ограничений в стране. Австрия переходит от частичного к полному локдауну. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Хотя никто и не хочет второго локдауна, но это единственное средство, которое, как мы точно знаем, является действенным", – отметил Курц.

Как отмечается, согласно распоряжению правительства Австрии, школы переведут на дистанционное обучение. В торговле открытыми останутся только супермаркеты, магазины с товарами для дома, аптеки и киоски.

Кроме того, в стране будет действовать круглосуточное ограничение на выход из дома. Разрешено выходить только на работу, учебу, для ухода за другими людьми и для прогулок или занятий спортом на свежем воздухе.

Частные встречи будут разрешены только партнерам, ближайшим родственникам и билзким друзьям.

Новые ограничения будут действовать в Австрии с 17 ноября и предварительно до 6 декабря включительно.

Число заражений коронавирусом в Австрии продолжает расти несмотря на частичный локдаун, который правительство ввело в начале ноября.

Согласно последним данным Worldometers, в стране за последние сутки подтвердили 9586 новых случаев инфицирования коронавирусом, 53 человека умерли. Всего в стране зарегистрировали более 191 200 случаев COVID-19, 1661 случай смертей и более 112 700 случае выздоровления.

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью.

Наталия Медведева

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