Полумеры не помогли. В Австрии вводят полный локдаун
Школы переведут на дистанционное обучение. В торговле открытыми останутся только супермаркеты, магазины с товарами для дома, аптеки и киоски
Сегодня, 14 ноября, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об усилении карантинных ограничений в стране. Австрия переходит от частичного к полному локдауну. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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"Хотя никто и не хочет второго локдауна, но это единственное средство, которое, как мы точно знаем, является действенным", – отметил Курц.
Как отмечается, согласно распоряжению правительства Австрии, школы переведут на дистанционное обучение. В торговле открытыми останутся только супермаркеты, магазины с товарами для дома, аптеки и киоски.
Кроме того, в стране будет действовать круглосуточное ограничение на выход из дома. Разрешено выходить только на работу, учебу, для ухода за другими людьми и для прогулок или занятий спортом на свежем воздухе.
Частные встречи будут разрешены только партнерам, ближайшим родственникам и билзким друзьям.
Новые ограничения будут действовать в Австрии с 17 ноября и предварительно до 6 декабря включительно.
Число заражений коронавирусом в Австрии продолжает расти несмотря на частичный локдаун, который правительство ввело в начале ноября.
Согласно последним данным Worldometers, в стране за последние сутки подтвердили 9586 новых случаев инфицирования коронавирусом, 53 человека умерли. Всего в стране зарегистрировали более 191 200 случаев COVID-19, 1661 случай смертей и более 112 700 случае выздоровления.
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