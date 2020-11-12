"Абсурд" и "дурость". Мэры трех облцентров не торопятся вводить карантин выходного дня

Во Львове собрались судится с Кабмином, в Черкассах и Ровно ждут решения местных комиссий по чрезвычайным ситуациям, прежде чем усиливать карантин

Мэры трех областных центров пока не вводят карантин выходного дня из-за эпидемии коронавируса, во Львове готовятся подавать в суд на Кабмин.

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"Локдаун на выходных – абсурд", – заявил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook. По его словам, Львовский горсовет готовит иск в суд на решение Кабмина. Садовий подчеркнул, что заведения сферы обслуживания получают на выходных около 40% недельного дохода. Дальнейшие шаги властей Львова Садовий обещал озвучить после ознакомления с деталями решения Кабмина.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что большей дурости, чем карантин выходного дня, не видел, и что его введение может привести к коллапсу бюджета города. По словам мэра, решение о том, каким образом будут работать предприниматели Черкасс, примет завтра, 13 ноября, городская комиссия ТЭБ и ЧС.

В Ровно решение о карантине также примет комиссия ТЭБ и ЧС, ее заседание состоится в понедельник, 16 ноября, сообщил мэр города Владимир Хомко. Таким образом, на ближайших выходных усиления ограничений в Ровно не будет.

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Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что пока никаких дополнительных ограничений в городе вводится не будет. Окончательное решение городская комиссия ТЭБ и ЧС примет через неделю. Лях отметил, что для жителей пригородов Славянска выходные – единственная возможность поехать за покупками в город или продать в нем сельхозпродукцию. Он заявил, что отправил в Кабмин письмо с предложением, чтобы решения о карантине принимались на местном уровне.

Недоволен карантином выходного дня и мэр Мукачево Андрей Балога. Он назвал введение ограничений имитацией борьбы с коронавирусом и предупредил о негативных последствиях карантина для малого и среднего бизнеса.

Трое из мэров, недовольных введением карантина – Садовий, Бондаренко и Лях, – будут бороться за сохранение должности во втором туре местных выборов 22 ноября.

Вчера, 11 ноября, Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Денис Юдин

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