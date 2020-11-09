В Чехии обновили правила въезда в страну: что изменилось

Правила въезда будут касаться и туристов, и граждан самой страны

С 9 ноября в Чехии будут действовать обновленные правила въезда – они коснутся как иностранцев, так и самих чехов, возвращающихся в страну из-за рубежа. Все страны будут поделены на три зоны: для граждан из стран красной зоны въезд будет возможен, но с ограничениями, сообщает Министерство внутренних дел Чехии.

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Для распределения стран по зонам в Чехии будут приниматься во внимание такие показатели: общее количество случаев заболевания коронавирусом на 100 000 человек за последние 14 дней, процент положительных тестов на COVID-19 и число сделанных тестов.

В красную зону попадут страны, где количество заболевших превышает 250 на 100 000 населения при положительных результатах тесто свыше 4% от общего числа. Таким образом, Украина тоже была отнесена к красной зоне.

Туристы, прибывающие из зеленой зоны (для этого уровень заболеваемости должен составлять не более 25 человек на 100 000), могут свободно въезжать в страну, не заполняя форму прибытия и не сдавая ПЦР-тест.

Для иностранцев из стран оранжевой зоны обязательным будет только сдача теста на коронавирус – при условии, что они приехали в Чехию работать или учиться.

Граждане стран красной зоны, а также чехи, возвращающиеся оттуда, должны будут по приезду заполнить специальную форму прибытия, а также пройти ПЦР-тест на COVID-19, отправившись на самоизоляцию в случае, если он окажется положительным.

При этом, подчеркивается в министерстве, даже по отношению к прибывающим их зеленой зоны, будет применяться правило, что въезд на территорию Чехии будет возможным только "в строго необходимых случаях".

12 октября чешские власти закрыли бары и рестораны, а также перевели на дистанционное обучение школы.

22 октября в Чехии зафиксировали резкий рост числа заболевших коронавирусом – почти 15 000 новых случаев за сутки.

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Дарья Мостовая

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