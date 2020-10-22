Коронавирус. В Чехии резкий рост числа заболевших – почти 15 000 новых случаев за сутки

С начала октября число пациентов с коронавирусом в больницах Чехии выросло почти в четыре раза

За прошедшие сутки в Чехии зафиксирован рекордный рост заболевших коронавирусом – 14 968 новых случаев, сутками ранее – 11 984. Об этом сообщает Минздрав Чехии.

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В настоящее время в Чехии 124 040 активных случаев коронавируса, за все время эпидемии от болезни умерло 1739 человек, 253 – на этой неделе.

В последние дни значительно возросло число госпитализированных, отмечает Чешское радио. В больницах находятся 4417 пациентов, что примерно в четыре раза больше, чем в начале октября.

12 октября из-за распространения COVID-19 в Чехии закрыли бары и рестораны, а школы перевели на дистанционное обучение.

С 22 октября в Чехии из-за распространения коронавируса введены жесткие карантинные ограничения.

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Денис Юдин

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