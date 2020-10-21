В Чехии вводят локдаун после рекордного числа заболевших за сутки

Правительство Чехии ограничило работу магазинов, госучреждений и передвижение граждан

Правительство Чехии приняло решение ужесточить меры карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом: за прошедшие сутки выявлено почти 12 000 новых заболевших. Министр здравоохранения Чехии Роман Примула опасается острого недостатка медперсонала. Об этом сообщает Чешское радио.

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С 22 октября ограничивается свободное передвижение граждан, разрешено только выполнение рабочих обязанностей, посещение больниц и магазинов, а также нуждающихся в помощи родственников. Возможны прогулки в парках и садах.

Ограничена работа госучреждений, закроются магазины розничной торговли, кроме продуктовых, хозяйственных и аптек. Закрывшийся бизнес получит государственную помощь.

Правительство увеличивает количество койко-мест в больницах, приобретает аппараты ИВЛ и привлекает к работе в больницах врачей-добровольцев и иностранных специалистов.

12 октября из-за распространения COVID-19 в Чехии закрыли бары и рестораны, а школы перевели на дистанционное обучение.

Денис Юдин

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