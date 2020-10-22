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Мэр Праги идет волонтером в больницу для пациентов с COVID-19

22.10.2020, 16:40
Мэр Праги идет волонтером в больницу для пациентов с COVID-19 - Фото
Зденек Гриб (Фото – Martin Divisek, EPA)

Зденек Гриб по образованию медик, он заявил, что хочет применить свои знания для помощи заболевшим коронавирусом

Мэр Праги Зденек Гриб будет работать волонтером в больнице для пациентов с COVID-19. Об этом он заявил сегодня, 22 октября, в Facebook.

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По словам Гриба, он продолжит участвовать в заседаниях кризисного штаба и городского совета.

Гриб изучал общую медицину на третьем медицинском факультете Карлового университета в Праге. Он заявил, что хочет использовать медицинскую квалификацию для помощи заболевшим.

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Денис Юдин
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