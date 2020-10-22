Мэр Праги идет волонтером в больницу для пациентов с COVID-19

Зденек Гриб по образованию медик, он заявил, что хочет применить свои знания для помощи заболевшим коронавирусом

Мэр Праги Зденек Гриб будет работать волонтером в больнице для пациентов с COVID-19. Об этом он заявил сегодня, 22 октября, в Facebook.

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По словам Гриба, он продолжит участвовать в заседаниях кризисного штаба и городского совета.

Гриб изучал общую медицину на третьем медицинском факультете Карлового университета в Праге. Он заявил, что хочет использовать медицинскую квалификацию для помощи заболевшим.

12 октября из-за распространения COVID-19 в Чехии закрыли бары и рестораны, а школы перевели на дистанционное обучение.

С 22 октября в Чехии из-за распространения коронавируса введены жесткие карантинные ограничения.

За прошедшие сутки в Чехии зарегистрировано рекордное количество заболевших коронавирусом – почти 15 000 новых случаев.

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Денис Юдин

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