Завтра начнут штрафовать за отсутствие маски в транспорте и общественных зданиях
20.11.2020, 11:27
Иллюстративное фото: depositphotos.com
По закону, маска должна быть правильно надета: закрывать нос и рот
С завтрашнего дня вступает в силу закон о штрафах за отсутствие маски. Текст закона опубликован в газете Голос Украины.
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"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, – влечет за собой наложение штрафа", – говорится в тексте закона.
Размер штрафа – от 170 до 255 грн.
- 6 ноября законопроект о штрафах за отсутствие маски был принят Верховной Радой.
- Вчера, 20 ноября, закон подписал президент Владимир Зеленский.
- За прошедшие сутки в Украине выявлено 14 575 заболевших коронавирусом.
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