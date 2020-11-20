Завтра начнут штрафовать за отсутствие маски в транспорте и общественных зданиях

По закону, маска должна быть правильно надета: закрывать нос и рот

С завтрашнего дня вступает в силу закон о штрафах за отсутствие маски. Текст закона опубликован в газете Голос Украины.

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"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, – влечет за собой наложение штрафа", – говорится в тексте закона.

Размер штрафа – от 170 до 255 грн.

6 ноября законопроект о штрафах за отсутствие маски был принят Верховной Радой.

Вчера, 20 ноября, закон подписал президент Владимир Зеленский.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 14 575 заболевших коронавирусом.

Денис Юдин

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