Коронавирус. Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски

За отсутствие в общественных зданиях или в транспорте маски, закрывающей нос и рот, грозит штраф до 255 грн

Закон о штрафах за отсутствие маски подписан президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Теперь за пребывание в общественных зданиях и в общественном транспорте во время карантина без надетых маски или респиратора грозит штраф от 170 до 255 грн.

В законе отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно и должны закрывать нос и рот.

6 ноября законопроект о штрафах за отсутствие маски был принят Верховной Радой.

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордные 13 000 заболевших коронавирусом.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.