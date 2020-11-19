Коронавирус. Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски
19.11.2020, 13:06
Иллюстративное фото: depositphotos.com
За отсутствие в общественных зданиях или в транспорте маски, закрывающей нос и рот, грозит штраф до 255 грн
Закон о штрафах за отсутствие маски подписан президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Теперь за пребывание в общественных зданиях и в общественном транспорте во время карантина без надетых маски или респиратора грозит штраф от 170 до 255 грн.
В законе отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно и должны закрывать нос и рот.
- 6 ноября законопроект о штрафах за отсутствие маски был принят Верховной Радой.
- За прошедшие сутки в Украине выявили рекордные 13 000 заболевших коронавирусом.
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