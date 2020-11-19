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Коронавирус. Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски

19.11.2020, 13:06
Коронавирус. Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За отсутствие в общественных зданиях или в транспорте маски, закрывающей нос и рот, грозит штраф до 255 грн

Закон о штрафах за отсутствие маски подписан президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Теперь за пребывание в общественных зданиях и в общественном транспорте во время карантина без надетых маски или респиратора грозит штраф от 170 до 255 грн.

В законе отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно и должны закрывать нос и рот.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский штраф маска коронавирус COVID-19

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