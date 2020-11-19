Коронавирус. В Украине впервые выявили более 13 000 заболевших за сутки

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили уже более 580 000 заболевших. За прошедшие сутки умерло рекордное число больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 357 заболевших COVID-19, это рекордный показатель за все время эпидемии коронавируса. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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За сутки умерли 257 пациентов (рекордный показатель, днем ранее – 256), выздоровели 7400 человек (днем ранее – 8096), госпитализировали 1531 заразившегося (1668). За все время эпидемии в Украине зафиксировали 583 510 заболевших: 266 479 из них одолели недуг, 10 369 – скончались.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

За сутки сделали 65 402 теста на коронавирус (днем ранее – 73 064). 40 585 тестов сделаны методом ПЦР (выявляет болеющих), 24 817 – ИФА (выявляет и переболевших).

По данным Worldometers, за время пандемии в мире зарегистрировали 55 560 685 заболевших (+611 213 за сутки), 1 354 093 умерших (+10 977) и 39 343 814 выздоровевших (+388 872).

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Марк Сировой

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